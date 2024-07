Beach soccer, il Catania vince ai rigori contro la Sambenedettese nei Play off scudetto

Archiviata la vittoria della Coppa Italia, il Catania FC Beach Soccer torna in campo nella seconda tappa della Poule Scudetto a Cirò Marina. La squadra di mister D’Amico, nel primo dei tre appuntamenti calabresi, ha affrontato la Happy Car Sambenedettese vincendo una partita combattutissima ai rigori. Migliori in campo i due portieri, Gean Pietro e Paterniti, decisivi sia nei tempi regolamentari che nella sequenza di rigori. Un punto per i rossazzurri che, per questa tappa, subiscono l’assenza di tre giocatori di spessore come Jordan, Camillo e Damm.

Calcio d’inizio per l’Happy Car. Al secondo minuto grande occasione per il Catania con Bruno Xavier che non è preciso davanti a Paterniti. Catania che all’ottavo trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione prima guadagnato e poi trasformato dal giovanissimo Nicolò Caltabiano, aiutato da un rimbalzo favorevole sulla sabbia che mette fuori gioco Paterniti. Non passa neanche un minuto che Rafael Silva in avvitamento sigla il gol del pari per l’Happy Car. Al decimo la squadra di mister Di Lorenzo trova il raddoppio con Bokinha che sigla l’1-2 al termine di una grande manovra. Prima frazione che si chiude con questo parziale.

Calcio di ripresa per il Catania che ci prova subito con Eudin ma il destro del capitano rossazzurro viene respinto dalla difesa sambenedettese. Al quarto minuto occasionissima per il Catania che sfiora il pari con Del Duca che con una bellissima sforbiciata trova la traversa. Pareggio che arriva al settimo ancora sugli sviluppi di una punizione magistralmente trasformata da Bruno Xavier. Uno due impressionante del Catania che pochi secondi dopo trova il gol del 3-2 con con un destro violentissimo da centrocampo del portiere Gean Pietro. Al nono un fallo di Bruno Xavier (che gli costa l’ammonizione) regala una grande occasione all’Happy Car. Sul punto di battuta Rafael Silva che batte Gean Pietro e trova il gol del 3-3. Risultato con il quale si chiude il secondo tempo.

Ultima frazione che comincia con il calcio di ripresa della Sambenedettese. Catania che trova nuovamente il vantaggio al secondo minuto con Miola che appoggia in rete la conclusione vincente di Del Duca. Al quarto minuto ancora uno squillo dell’Happy Car con Bernardo che trova un eurogol siglando il 4-4. Catania che prova un forcing nel finale sfiorando il vantaggio con il tentativo in rovesciata di Eudin. Ma l’Happy Car ci riprova in ripartenza sciupando una grandissima occasione sotto porta con Addarii che svirgola a Gean Pietro battuto. Nessuna delle due formazioni riesce a trovare la via del gol entro il fischio finale. Si va all’extra time sul 4-4.

Comincia il Catania con Bruno Xavier che tira addosso a Paterniti. Batte meglio Bokinha ma Gean Pietro esegue una super parata. Dopo la prima sequenza è 0-0. Per il Catania Eudin la mette sotto l’incrocio portando in momentaneo vantaggio i rossazzurri. Rafael pareggia con una bomba sotto la traversa. Per il terzo rigore Catania si presenta Del Duca che angola ma non riesce a superare ancora un grande Paterniti. Happy Car che non sfrutta la possibilità di vantaggio con Curcio che trova una grande risposta di Gean Pietro. Quarta esecuzione Catania affidata a Palazzolo che freddissimo spiazza Paterniti. L’Happy Car deve segnare per riagguantare il pareggio ma il capitano Addarii colpisce la traversa. Il Catania la può chiudere con Miola che però non sfrutta l’occasione e si fa ipnotizzare da Paterniti. L’Happy Car ha la possibilità di rimanere in gara con Mascaro che però sbaglia regalando la vittoria al Catania.