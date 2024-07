Vittoria, incendio in un palazzo di via Cacciatori delle Alpi: famiglie evacuate

Incendio, nel pomeriggio, a Vittoria. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell'androne di un palazzo di quattro piani in via Cacciatori delle Alpi. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare le famiglie che occupano i primi tre piani, mentre una donna che abita all'ultimo piano è stata soccorsa con l'autoscala. Sul posto sono intervenuti anche ambulanze, Polizia, Carabinieri e Polizia locale. Alcuni dei residenti nel palazzo hanno accusato leggere intossicazioni per il fumo che ha invaso il vano scala. Son in corso indagini per accertare le cause che hanno determinato l'incendio.

(Foto Franco Assenza)