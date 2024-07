Scontro frontale sulla 'Maremonti', quattro feriti a Canicattini Bagni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio verso le 16 alle porte di Canicattini Bagni, al Km19 circa della SP14 “Maremonti”, la vecchia arteria provinciale che collega il capoluogo di Siracusa e la zona costiera con i Comuni della zona montana del siracusano.

Per cause in corso di accertamento, a scontrasi frontalmente sono stati un furgone, che procedeva da Siracusa e una Rav4 che proveniva in senso contrario, quest’ultima occupata dalla famiglia di un noto medico canicattinese. Tutti feriti i quattro occupanti dei due mezzi, tre dei quali si trovavano nella Rav4 del medico canicattinese ricoverato in prognosi riservata insieme all’autista del furgone.

I feriti sono stati soccorsi e trasferiti con le ambulanze del 118 tra gli ospedali di Siracusa e Avola.

Sul posto immediato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Canicattini Bagni per i rilievi del caso,. Con loro anche i Vigili del Fuoco di Siracusa per estrarre i feriti dagli abitacoli dei mezzi coinvolti e la Polizia Provinciale per disciplinare la viabilità lungo la “Maremonti”.

Il Sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, non appena avuta notizia di questo ennesimo incidente su un’arteria più volte dallo stesso denunciata per la sua vetusta e stato di degrado, priva di segnaletica orizzontale e con il manto stradale vecchio e pericoloso per la tenuta dei mezzi, soprattutto in caso di pioggia, ha manifestato la sua personale vicinanza e quella della sua Comunità alle vittime augurando loro una pronta guarigione.

«Non possiamo ancora assistere inermi alla sequela di incidenti che puntualmente si registrano lungo la “Maremonti”, in particolare alle porte di Canicattini Bagni – ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta -. Più volte in questi anni abbiamo denunciato con forza lo stato per niente ottimale della SP14 chiedendo al Libero Consorzio di Siracusa, proprietario della strada, di ritenere prioritario il suo rifacimento complessivo e definitivo. Ma a tutt’oggi registriamo solo incidenti ed anche gravi. Proprio per il pessimo stato della strada invitiamo quanti la percorrono a fare attenzione, ad essere prudenti, a mantenere la distanza di sicurezza e una guida più responsabile. Noi da parte nostra continueremo a chiedere che si intervenga una volta per tutte, per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini».