Unicef, una targa a Siracusa per ricordare Pino Corso

Lo scorso 11 luglio, al ponte Santa Lucia di Siracusa, è stata inaugurata una targa in memoria dell' avvocato Pino Corso su iniziativa

dell’Unicef e del Rotary Siracusa Monti Climiti, collaborati dalla famiglia e dal supporto tecnico dell’Ing. Vincenzo Buccheri.

La Presidente Unicef, Carmela Pace, ha ricordato il contributo dato da Pino Corso come volontario Unicef per la realizzazione di numerosi progetti sia in ambito locale che nazionale ed internazionale a favore dei bambini.

Il presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti, Aurelio Alicata, ha ricordato la persona Pino Corso, presidente del medesimo Club nell’anno del suo decennale 2012-2013, menzionando rispettivamente progetti che Pino portò avanti come “Noi.. ci siamo”, iniziativa rivolta alle persone disabili e a senza teetto, progetto svolto in collaborazione con la chiesa di Bosco Minniti di Padre Carlo D’Antoni e rivolto ai soggetti senza fissa dimora.