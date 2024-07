Stress termico, ordinanze soltanto a Palazzolo, Floridia e Priolo

La Fillea Cgil di Siracusa da molti anni sta seguendo la vertenza dello stress termico nei cantieri; negli ultimi due anni la campagna si è molto intensificata, con il volantinaggio tra i lavoratori, con una presenza assidua nei cantieri e con le prime ordinanze storiche ottenute l’anno scorso, quando sindaci sensibili hanno ritenuto doveroso emanare provvedimenti a tutela dei manovali per una sosta nelle ore più calde.

"Speravamo che quest'anno fossero tanti i Comuni che avrebbero emesso apposita ordinanza, ma così non è stato. dice la segretraia di catergoria, Eleonora Barbagallo - Più di un mese fa abbiamo sollecitato tutti i sindaci della provincia di Siracusa ad emettere le ordinanze sulle alte temperature, ma ad oggi i sindaci che hanno prontamente fatto l’ordinanza sono solo tre: Palazzolo Acreide, Floridia e Priolo Gargallo. Non si capisce la resistenza degli altri, tra cui il sindaco del capoluogo e quelli dei territori su cui ricade il maggior numero dei lavoratori per via delle grandi opere (vedi la Ragusana). Continueremo insistentemente a chiedere tali ordinanze, certi di una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni interessate e ovviamente continueremo con gli esposti alle autorità competenti qualora ci venissero segnalate dai lavoratori situazioni oltre il limite consentito dalla legge.