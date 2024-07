Si placa la furia dello Stromboli, ma il turismo è in ginocchio

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere della rete di sorveglianza e da personale Ingv in campo è possibile osservare che la colata sulla Sciara del fuoco generata dall'attività effusiva di ieri si è arrestata.

Al momento non ci sono colate attive.

Successivamente al fenomeno parossistico si registrano variazioni morfologiche dell'area craterica dove persiste la mancanza di attività esplosiva.

L'ampiezza media del segnale sismico è su livelli bassi con poche oscillazioni sul livello medio. L'analisi dei sismogrammi evidenzia un'attività sismica bassa.

"Per quanto riguarda le deformazioni - conclude la nota -, la rete clinometrica, dopo il transiente registrato durante l'attività parossistica di ieri, non evidenzia variazioni significative. La rete Gnss non registra variazioni significative".

Intanto Federalberghi Isole Eolie e Pro-loco Amo Stromboli, in una nota inoltrata alle Istituzioni, richiamano l'attenzione "sui gravi problemi di natura economica che stanno interessando l'isola di Stromboli, coinvolgendo anche il resto dell'arcipelago". "La recente attività dello Stromboli- viene rimarcato - seppure se stabilizzata, come confermato dall'ultimo bollettino dell'Ingv del 12 luglio, ha causato preoccupazioni diffuse che hanno avuto conseguenze negative sul turismo locale. Il danno economico causato dalle notizie sensazionalistiche è evidente".Federalberghi e Pro-loco, in conseguenza di ciò, richiedono provvedimenti immediati per sostenere gli operatori turistici e gli abitanti, tra cui l'esenzione dal pagamento di Imu e Tasi per il 2024, l'accesso alla cassa integrazione per i dipendenti stagionali, la sospensione delle rate di mutuo e di quelle tributarie e altre forme di ristoro. Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Rosa Oliva, presidente della Pro-loco Amo Stromboli, hanno sottolineato "l'importanza di continuare a lavorare sulla prevenzione e la mitigazione del rischio, adottando una comunicazione chiara e univoca e un sistema informativo centralizzato e accessibile, suggerendo l'uso di un'app multilingue dedicata che fornisca aggiornamenti in tempo reale e istruzioni su come comportarsi in caso di emergenza".