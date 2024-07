Spaccio gestito da 3 fratelli a Brancaccio: un arresto e 2 denunce a Palermo

Un arrestato e altri due denunciati per detenzione e spaccio di droga. Sono tre fratelli. E' questo il bilancio di un blitz della polizia di Stato a Brancaccio a Palermo in un edificio dove risiede lo stesso nucleo familiare. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate 12,1 grammi di crack, 4,6 grammi di cocaina, di 5,1di hashish e vario materiale utilizzato per la produzione ed il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma in banconote 18.796 euro. Le indagini sono scattate dopo avere osservato un lungo via vai di clienti. Grazie ai cani antidroga è stato trovato lo stupefacente. La droga era nascosta nelle abitazione di due indagati e in un box dello stabile. Il gip ha convalidato l'arresto.