Le telecamere di 'Linea Verde estate' puntate su Trapani

Riparte da Trapani, tra riserve naturali, passeggiate, architetture, usi e tradizioni, il viaggio di ''Linea Verde Estate'', con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, in onda domenica 14 luglio alle 12.20 su Rai 1. A Nubia, in provincia di Trapani, in primo piano un piccolo tesoro custodito tra terra e mare la coltivazione e la raccolta dell'aglio rosso, presidio Slow Food. Nel territorio di Custonaci, passeggiando lungo i sentieri, si sente il fascino della Riserva Naturale Monte Cofano. La macchia mediterranea si mescola con la prateria di palme nane, ci sono le torri di avvistamento disseminate lungo la costa con funzione difensiva e l'imponente e suggestivo promontorio costiero. Nel museo del sale di Nubia, poi, si assaggia il leggendario pesto alla trapanese, una prelibata ricetta che traduce perfettamente il territorio da cui ha origine. Si fa un salto indietro nel tempo a pochi minuti da San Vito Lo Capo: vicino alla piccola cittadina di Custonaci, in cammino lungo una vecchia mulattiera, la magia della Grotta Mangiapane, abitata dall'uomo sin dal Paleolitico superiore e fino ai primi anni '50. Ancora sapori con la ricotta siciliana, e in particolare quella trapanese, un sapore ancestrale che richiama il passato più remoto di un popolo dedito alla pastorizia e all'agricoltura. Un prodotto che parte dall'allevamento e arriva tra le mani dei maestri pasticceri che in questi luoghi hanno realizzato dolci davvero inimitabili.