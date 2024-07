Band si esibisce in un locale a Floridia, sanzionato per musica ad alto volume

A Floridia la polizia, a seguito di una segnalazione pervenuta sull’applicazione YOUPOL, ha proceduto al controllo di un noto esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato in zona Taverna/Stazione, dove era in atto l’esibizione di una band.

A seguito di apposita misurazione fonometrica si è accertato che il livello dei decibel emesso dall’impianto di amplificazione era superiore a quello previsto dalla legge sull’inquinamento acustico.

Il locale in argomento è risultato sprovvisto di apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico, di norma posti a disposizione dei clienti che intendessero verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Infine, sono state rilevate altre violazioni di natura amministrativa.

