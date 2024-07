Serata danzante non autorizzata a Siracusa, denunciato il titolare

Il Questore di Siracusa Roberto Pellicone ha disposto, agli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, diretti da Francesco Giordano, l’effettuazione di serrati controlli amministrativi a Siracusa e provincia.

Gli agenti hanno svolto i controlli nei locali maggiormente frequentati dai giovani e nelle zone della cosiddetta movida, coadiuvati da personale tecnico ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente) che hanno fatto emergere una serie di violazioni amministrative e penali nei confronti di due titolari di esercizi pubblici.

In specie, il titolare di un locale estivo, sito nella zona balneare di Siracusa, è stato denunciato per aver organizzato un evento danzante senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità poste a tutela dell’incolumità degli utenti.

Il locale in questione, infatti, è risultato privo di agibilità per effettuare attività da ballo. Infatti, un solarium era stato trasformato in discoteca senza le necessarie autorizzazioni. Nell’occorso, lo stesso titolare è stato anche sanzionato amministrativamente per le emissioni sonore e perché sprovvisto di licenza.

Sempre a Siracusa è stato sanzionato un locale di nuova apertura, ubicato nella zona periferica, ove era in corso un intrattenimento musicale con Dj-Set che, al controllo di polizia, è risultato sprovvisto di autorizzazione all’attività musicale rilasciata dal Comune.