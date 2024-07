Operaio schiacciato da autocarro mentre lavora: morto a Marsala

Un uomo di 47 anni, Carlo Foderà, è morto ieri sera, intorno alle 19.30, a Marsala, in un incidente sul lavoro.

Pare che l'operaio sia rimasto schiacciato sotto un autocarro all'interno dell'azienda per cui lavorava, una ditta di Strasatti che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Sul luogo si è recato il magistrato di turno della Procura di Marsala che ha aperto un fasciolo. L'esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio degli inquirenti. Il cadavere è all'obitorio del cimitero di Marsala in attesa dell'autopsia. La vittima era celibe.