Pachino, evade più volte dagli arresti domiciliari: finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un pregiudicato di 34 anni del luogo in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, che stava scontando una condanna ai domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è finito in carcere a seguito delle reiterate evasioni.

I militari hanno prontamente segnalato le violazioni all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 34enne è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.