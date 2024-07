Modica, sosta selvaggia a Maganuco: niente vigili e auto lasciate in divieto

Domenica mattina all'insegna del "parcheggio libero e selvaggio" a Maganuco. Nella località balneare modicana, affollata e preferita sempre più da modicani e turisti, approfittando della cronica carenza di vigili urbani, diversi automobilisti hanno ignorato il cartello di divieto di sosta e hanno lasciato la vettura quanto più vicino possibile alla spiaggia. A chi ha parcheggiato in divieto è "andata bene", almeno fino a mezzogiorno, quando è stata scattata la foto che testimonia l'infrazione. La sosta in quel tratto di strada, tra l'altro, mette in pericolo l'incolumità dei pedoni che, correttamente, lasciano le loro auto nel parcheggio distante soltanto un centinaio di metri.