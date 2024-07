“Scuole aperte per il territorio”, oltre 260 mila euro per quattro istituti modicani

”Oltre 260 mila euro per quattro istituzioni scolastiche modicane che usufruiranno dei fondi messi a disposizione dal bando regionale “Scuole Aperte per il territorio”. Modica è l'unica città della provincia di Ragusa presente nell’elenco. Questo grazie anche alla piena collaborazione offerta dal Comune di Modica attraverso l'Assessorato all’Istruzione che tramite l’Assessore Chiara Facello (nella foto) si è messa a disposizione delle scuole per la compilazione del progetto da presentare. Del finanziamento dà notizia l’Onorevole Ignazio Abbate. "I finanziamenti riguardano tre istituti di scuola media inferiore (Carlo Amore, Santa Marta – Ciaceri, Raffaele Poidomani) ed uno di scuola media superiore (Galilei – Campailla). La Regione Siciliana, attraverso l’avviso, ha inteso prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa; supportare gli studenti in situazione di difficoltà nel loro percorso scolastico e favorire un approccio didattico inclusivo; favorire il coinvolgimento progettuale e la partecipazione attiva della comunità studentesca al progetto; favorire l’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione. Grazie a questo aiuto potranno essere organizzati laboratori tematici per l’approfondimento delle capacità linguistiche ma anche di teatro, musica e sport”.