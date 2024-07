Incidente sul lavoro a Marsala, la Cisl: "Si agisca subito"

"Non è accettabile perdere un altro lavoratore in un modo cosi assurdo. Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi dell'operaio morto ieri a Marsala. È emergenza nazionale e bisogna improntare subito una strategia di contrasto alla piaga delle morti bianche". Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani, dopo l'incidente di ieri in cui a Marsala ha perso la vita Carlo Foderà, travolto da un camion mentre era impegnato nella raccolta rifiuti per una ditta di Strasatti. "La Cisl a livello nazionale regionale e locale è impegnata in tutti i tavoli attivati in sedi istituzionali e in Prefettura, per sollecitare maggiori controlli e formazione e verifiche nel sistema degli appalti e sub appalti, perché le imprese che li ottengono devono rispettare tutte le regole. Ora è il tempo di agire, non accettiamo che la vita dei lavoratori non sia la priorità per chi deve vigilare e garantire il loro ritorno a casa", conclude La Piana.