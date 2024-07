Trump a Milwaukee per convention repubblicana dopo attentato

Sopravvissuto poche ore fa a un attentato, Donald Trump sarà nominato ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali americane di novembre, durante la convention repubblicana che si terra' a Milwaukee (Wisconsin) da oggi a giovedì.

Atterrato a Milwaukee, Donald Trump è sceso dall'aereo alzando il pugno, gesto ormai iconico, dopo l'attentato durante il comizio in Pennsylvania. Trump si è fermato sulla scaletta e ha alzato il pugno due volte, come mostrano i video diffusi su X.

"Sono salvo per aver distolto lo sguardo dalla folla per rivolgerlo verso uno schermo con gli appunti per il mio discorso".Ha rivelato in una intervista al quotidiano conservatore Washington Examiner. "Raramente distolgo lo sguardo dalla folla. Se non l'avessi fatto in quel momento, beh, non staremmo parlando oggi", ha spiegato l'ex presidente Usa. In un'intervista al quotidiano conservatore Washington Examiner e ha rivelato di aver completamente riscritto il suo discorso alla convention repubblicana. "Giovedì avrei tenuto un discorso sconvolgente, uno dei più incredibili", ha spiegato Trump, che aveva intenzione di concentrarsi sulle politiche di Joe Biden. "Onestamente, ora sarà un discorso completamente diverso", ha detto, descrivendolo come "un'opportunità per unire il Paese" e "persino il mondo intero".

La convention di Milwaukee sarà la prima apparizione pubblica del tycoon dopo l'attentato. Secondo il comune, all'evento organizzato al Fiserv Forum nel centro di Milwaukee sono attese quasi 50.000 persone. Tra questi, gli oltre 2.400 delegati che dovranno nominare il candidato alla casa Bianca e alla vice presidenza. Il team di 'Visit Milwaukee', dedicato alla promozione degli affari e del turismo della città situata sul lago Michigan, ha fatto sapere di aver preparato non meno di 15.000 borse di tela per i media.

Secondo il Milwaukee Journal Sentinel, la polizia locale sarà assistita da fino a 4.500 agenti provenienti da fuori città. Il Secret Service, la polizia d'élite incaricata di proteggere gli alti esponenti politici, non cambierà i propri piani dopo l'attentato a Trump.

Il comitato responsabile dell'organizzazione dell'evento ha affermato di aver raccolto 85 milioni di dollari, "una cifra record" per una convention repubblicana.

"Visit Milwaukee" prevede benefici economici significativi per la città, fino a 200 milioni di dollari tra spese "dirette, indirette e indotte". "Non sarebbe una convention politica nazionale senza palloncini", ha sottolineato "Visit Milwaukee". Si prevede che saranno non meno di 100.000, rossi, bianchi e blu, e cadranno sui delegati quando giovedì sarà ufficializzata la candidatura alla Casa Bianca di Donald Trump.