Chiuso un locale a Pachino per 15 giorni, trovati "troppi pregiudicati"

Agenti del Commissariato di Pachino hanno eseguito un provvedimento del Questore della Provincia di Siracusa che dispone la chiusura temporanea, per un periodo di 15 giorni, di un'attività di ristorazione sita nel centro di Pachino, in quanto luogo abituale di ritrovo di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 40 anni, è stato poi denunciato per aver rimosso i sigilli posti nell'attività commerciale suindicata.

I sigilli della Polizia di Stato sono stati prontamente ripristinati.