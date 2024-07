Al via a Marettimo l'Italian Film Fest: è dedicato al mare

Prende il via domani, il Marettimo Italian Film Fest, il festival dedicato al cinema italiano e al mare, alla quinta edizione che animerà, fino a domenica 20 luglio, l'isola di Marettimo. Cinque giorni con un ricco programma di proiezioni a cielo aperto, incontri e dibattiti, degustazioni e spettacoli con la presenza di alcuni dei maggiori protagonisti del cinema italiano. L'appuntamento è organizzatodall'Associazione culturale Sole Mar-Eventi con il contributodell'assessorato al turismo della Regione Siciliana e del Ministero della cultura e il sostegno di Unipol. Il festival quest'anno celebra due importanti ricorrenze: il 30^anniversario del celebre film Il Postino con un omaggio a Massimo Troisi e i 20 anni della manifestazione i Profumi del mare 2.0 che viene ospitata all'interno del festival: tutti i giorni, dalle ore 18 alle 24, allo Scalo di mezzo il MarettimoVariety Village, un'esposizione di eccellenze della gastronomia, dell'arte, dell'artigianato isolano ma anchelaboratori per bambini, proiezioni di immagini e documentaridedicati alle Egadi. Palcoscenico d'eccezione l'isola di Marettimo, un piccolo paradiso naturale che incanta per la trasparenza del suo mare e affascina con un paesaggio di grotte, una diversa dall'altra, e un panorama sottomarino che riserva altrettante sorprese.