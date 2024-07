Calcio, l'amichevole tra Monza e Palermo in diretta tv su Sportitalia

L’amichevole che il Monza giocherà sabato 20 luglio alle ore 16.30 contro il Palermo al Campo sportivo di Temù (Bs) sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560). La gara sarà visibile anche sulla app di Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e anche con Google Chromecast. Questo il programma delle prossime amichevoli biancorosse nel ritiro di Pontedilegno-Tonale: Monza-Nuova Camunia, mercoledì 17 luglio alle ore 17; Monza–Palermo FC, sabato 20 luglio alle ore 16.30; Monza–Alcione Milano, mercoledì 24 luglio alle ore 16.30.