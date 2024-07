Giro di vite a Siracusa contro chi usa i telefonini cellulari mentre guida

Nel corso di questo fine settimana, pattuglie della Volanti, congiuntamente a pattuglie della Polizia Municipale, hanno effettuato mirati controlli nelle arterie principali della città al fine di scoraggiare l’uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida. Tali servizi hanno la precipua finalità di prevenire incidenti stradali gravi che purtroppo spesso sono causati dalla disattenzione degli automobilisti distratti dall’abuso di tali apparecchi. Sono stati controllati 34 veicoli ed identificate 64 persone. In toltale per infrazioni varie al Codice della Strada sono state elevate numerose sanzioni amministrative. La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare a tutti gli automobilisti che l’uso del telefono cellulare è assolutamente vietato mentre si è alla guida di un veicolo.