Mogadiscio, attentato in un caffè dove guardavano la finale degli Europei: 9 morti

E' salito a nove il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri in un caffè di Mogadiscio: lo hanno riferito fonti della sicurezza all'agenzia di stampa Afp.

"Si ritiene che un veicolo carico di esplosivo abbia causato la devastante esplosione nel ristorante. Abbiamo confermato che almeno nove civili sono rimasti uccisi e altri 20 sono rimasti feriti nell'esplosione", ha detto un ufficiale dell'Agenzia di sicurezza nazionale, Mohamed Yusuf. Il bilancio precedente era di 5 morti.

La violenta esplosione è avvenuta quando il Top Coffee - poco distante dal palazzo presidenziale - in quel momento era pieno di tifosi che stavano guardando la finale degli Europei di calcio.Secondo l'emittente somala Kaab tv, si sarebbe trattato di un attentato suicida. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'accaduto.

I primi soccorritori - scrive ancora Kaab Tv - hanno descritto una scena raccapricciante con corpi sparsi a terra, sangue in ogni angolo e l'edificio parzialmente crollato. Fiamme e fumo si sono levati dal Top Coffee, regolarmente frequentato da molti appassionati di calcio che seguono le partite su un grande schermo.