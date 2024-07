Incidente sulla Catania - Messina, 2 feriti: uno muore all'arrivo in ospedale

Incidente stradale sull'Autostrada A18 Catania-Messina nei pressi di Forza D'Agrò, in provincia di Messina. Coinvolte tre auto. Una persona è rimasta ferita. Nella zona si registrano rallentamenti e si circola sulla corsia di sorpasso.

Si è aggravato il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla Catania-Messina nei pressi di Forza D'Agrò, in provincia di Messina. La persona ferita gravemente è deceduta dopo il trasporto in ospedale, mentre un'altra è rimasta ferita. La vbittima è Carmelo Iannino, 62 anni, originario di Furci Siculo. L'uomo stava andando a lavorare. E' morto dopo l'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale Taormina.