Nel Ragusano da Agosto bus di comunità a chiamata "Pulmì"

Da agosto, per la prima volta in Sicilia, sarà possibile usufruire del trasporto di comunità a chiamata. Una fase di sperimentazione, prima dell’autunno quando sarà lanciato in maniera strutturata, che parte in provincia di Ragusa grazie al progetto “Pulmì” sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e presentato stamani in conferenza stampa.

Pulmì è un innovativo servizio di trasporto che favorisce la mobilità tra Ragusa e i tre Comuni montani iblei, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, con l’obiettivo di ridurre l’isolamento geografico e sociale, creando una vera e propria comunità di utenti attivi e partecipativi che condividono questo fine e possano usufruire di questo trasporto.