Acate ricorda Gaetano Angirillo a dieci anni dalla morte: era l'archivio umano del paese

Dieci anni senza Gaetano Angirillo, figura iconica di Acate e archivio umano del paese. Operaio e artigiano, contadino e componente del glorioso corpo bandistico che si esibiva in tutta la Sicilia, era dotato di una memoria prodigiosa, che metteva a disposizione dei concittadini tutte le volte che era consultato.

Conversatore amabile e sempre lucido, anche quando soleva intrattenere i suoi tanti estimatori parlando di episodi dimenticati e uomini e donne avvolti nell’oblio, ha avuto il merito, prima della morte, di propiziare in una pubblicazione tutto il suo sterminato “scibile”.

Grazie all’impegno dei suoi amici Pietro Mezzasalma ed Emanuele Ferrera, fu possibile infatti, prima della sua morte, condensare nel libro “La Cassaforte della Nostra memoria”, società, personaggi, e aneddoti viscarani, raccontati a modo suo, cioè nel dialetto locale rivisitato dai due giornalisti.

La pubblicazione, presentata nel 2010 con un’eccezionale partecipazione di pubblico al Castello dei Principi di Biscari, fu sostenuta dal compianto Giovanni Fracanzino, segretario territoriale della Fai Cisl di Ragusa e con i suoi proventi consenti l’acquisto di nuove panche per la chiesa Madre.

Gaetano Angirillo, era nato l’undici febbraio del 1925. Una santa Messa, per ricordarlo, sarà celebrata domani alle 19, nella chiesa del suo quartiere quella del Carmelo.