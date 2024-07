Tratto Siracusa - Fontanarossa, interrogazione di Nicita (Pd): tempi sbagliati

“La decisione di realizzare lavori autostradali e stradali, nella tratta Siracusa-Catania e nella circonvallazione catanese che precede l’uscita dello svincolo verso l’aeroporto Fontanarossa, sta generando enormi disagi a famiglie, imprese e turisti, con ritardi di oltre un’ora.

Ci si chiede con quale criterio si sia deciso di avviare lavori e restringimenti nelle carreggiate in questo periodo estivo, senza peraltro dare efficace comunicazione agli automobilisti anche su percorsi alternativi.

Per questa ragione – dichiara in una nota il Sen. Antonio Nicita – è stata presentata in Senato una interrogazione urgente al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Peraltro, la perdurante situazione di code e paralisi nella mobilità di quella tratta è particolarmente preoccupante in ragione dei rischi incendi e calamità, in quanto impedisce vi di fuga e agibilità di percorsi alternativi”.