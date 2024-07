Calcio, dal Verona in Sicilia, Henry si presenta: "Ho scelto Palermo, la società è mitica"

Il Palermo ha un nuovo attaccante, Thomas Henry. Arrivato dal Verona, il centravanti francese, classe 1994, ha parlato in conferenza stampa a Livigno, sede del ritiro dei rosanero di Dionisi. "Sono un calciatore completo, voglio migliorare ancora - ha detto l'ex Venezia -. Spero di fare tanti gol, è il mio lavoro. Mi sento un giocatore completo: voglio aiutare la costruzione del gioco, faccio tanto lavoro per la squadra e finalizzo le azioni. Sono qua per crescere assieme a questa squadra". Henry ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a iniziare questa nuova avventura: "Ho scelto Palermo perché non ha bisogno di descrizioni - ha sottolineato il francese -. La società è mitica e c'è un grande progetto. Ho parlato con De Sanctis, lo conosco bene. Ho bisogno di continuità, ho avuto un grosso infortunio che non mi ha permesso di giocare tanto quest'anno. Voglio fare rinascere questa società. Ho parlato con tutti i giocatori, mi sento bene nel gruppo. Posso giocare insieme a Brunori, ha fatto bellissime stagioni, dipende sempre da cosa vuole l'allenatore".Henry ha scelto la maglia numero 20. "Ho avuto la fortuna di giocare in diverse posizioni e con moduli diversi. Per me la cosa più importante è raggiungere risultati positivi con la squadra. Mi piace essere il più completo possibile e voglio scoprire tante altre cose", ha concluso Henry.