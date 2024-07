Marina di Riposto, mostra di pittura di Antonella Spina

Sabato 20 luglio, alle 18, sarà inaugurata, al Circolo velico del Marina di Riposto-Porto dell’Etna, la mostra pittorica “Sailing Riposto”, di Antonella Spina , visitabile fino al 26 luglio. L'associazione culturale Arete, è alla terza esposizione in questa estate 2024 ed alla seconda mostra, ospitata presso il porto turistico Marina di Riposto. I protagonisti di questa esposizione, sono prevalentemente acquerelli dedicati al mare, ai pesci, alle barche a vela. L'unico filo conduttore è l'amore per il mare e soprattutto per Riposto, paese natio di Antonella Spina e sua musa ispiratrice. “Riposto- ha detto l’artista Antonella Spina- non può mancare mai nei miei acquerelli, questo paese, dove affondano le mie radici e dove sono nata e cresciuta, ha dato sempre un'impronta significativa alle mie creazioni ed ai miei stati d'animo. Sono figlia di Riposto- ha concluso- e mi sono sempre sentita in dovere di raccontare e di esaltare i suoi luoghi, il suo mare. Un ringraziamento speciale va a Marina di Riposto che mi ospita anche questa volta”.