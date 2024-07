Traffico di sostanze stupefacenti tipo coca a Gela, 3 misure cautelari

Un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti è stato smantellato dalla Guardia di finanza di Gela che ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 3 persone indagate per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte tra i mesi di novembre 2023 e marzo 2024 e scaturite da un sequestro di cocaina pronta per lo spaccio al minuto, hanno permesso di scoprire un gruppo di gelesi di giovane età dedito esclusivamente allo smercio di cocaina. Gli indagati avevano un'organizzazione ben definita e radicata nella città di Gela tale da garantire l'operatività 24 ore su 24 in tutti i principali quartieri della zona e in grado di fruttare circa 15mila euro al mese.