Intelligenza artificiale, prime 3 lauree alla Kore di Enna: uno è siracusano

Sono state conferite all'Università Kore di Enna le prime lauree magistrali in Ingegneria dell'intelligenza artificiale. A conseguire il titolo, tutti nella prima sessione utile di laurea e quindi in anticipo sui due anni, sono stati Antonio Clementi di Siracusa, Sofia Marilina Glorioso di Mazzarino (Caltanissetta) e Riccardo Russo di Sciacca (Agrigento). Lo rende noto lo stesso Ateneo. Perl 'occasione ha voluto personalmente presenziare alla seduta di laurea il rettore Francesco Tomasello, che ha espresso la sua grande soddisfazione per questo prestigioso risultato dell'Ateneo. Le lauree magistrali in Ingegneria dell'intelligenza artificiale sono il frutto di una consolidata attività d iricerca che vede l'Università Kore protagonista a livello nazionale.