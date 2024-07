Coldiretti, siccità e cinghiali devastano l'agricoltura: la Regione resta sorda

La fauna selvatica incontrollata è una tragica calamità che sta distruggendo l'agricoltura siciliana. La mancanza di pioggia sta incrementando i danni già incalcolabili perché i cinghiali cercano cibo fresco e quindi annientano interi campi. Lo afferma Coldiretti Sicilia che sottolinea come non si possa aspettare un giorno di più il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, senza il quale - sottolinea l'organizzazione agricola - scenderemo di nuovo in piazza perché migliaia di aziende rischiano di chiudere. I cinghiali provocano incidenti con morti, limitano anche il turismo per la pericolosità dei sentieri ma soprattutto impediscono agli agricoltori di lavorare. È una piaga sociale su cui solo la Regione può intervenire e per questo l'attesa è finita. "Il provvedimento - ricorda Coldiretti Sicilia - era stato promesso dal Governo regionale dopo la manifestazione del 28 maggio. Ad oggi però non c'è un atto di carattere ufficiale che traduce promesse in realtà".