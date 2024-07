Urto con l'auto un passeggino a Ortigia: era senza patente a Siracusa

La sera del 14 luglio scorso, alle ore 22.30 circa, un uomo a bordo di un’autovettura, transitando per la via Roma in Ortigia, urtava un passeggino provocando la violenta reazione del padre del bambino. Ne scaturiva una furibonda lite, in cui l’uomo riportava lievi ferite al volto, immediatamente sedata da una pattuglia delle Volanti e da un'altra in servizio di ordine pubblico per l’evento del giorno, facendo sì che la stessa non degenerasse ulteriormente.

Personale della Polizia di Stato e della Polizia Municipale riusciva ad individuare, nell’immediato il responsabile, un uomo di 51 anni in evidente stato di alterazione alcolica e, oltretutto, sprovvisto di patente di guida.

Infine, si accertava anche che il veicolo sul quale viaggiava era stato già sottoposto a sequestro amministrativo.

Per tali motivi, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Municipale per guida con la patente revocata, per essere entrato in zona pedonale, per rifiuto di sottoposizione all’alcol test, per omissione di controllo del mezzo per un totale di oltre 5.300 euro. Il veicolo sul quale l’uomo viaggiava è stato confiscato.

Al fine di evitare episodi analoghi, già dal prossimo fine settimana e per tutto il periodo estivo, è stato disposto, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un rafforzamento dei controlli agli accessi in Ortigia, garantendo maggiore sicurezza per cittadini e turisti.