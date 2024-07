Aveva 3,5 chili di infiorescenza di marijuana: obbligo di dimora a Pantelleria

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pantelleria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato a un posto di blocco, nella sua auto i militari hanno trovato residui di marijuana e hanno così decido di procedere ad una perquisizione personale e domiciliare. In casa c'erano oltre 3,5 chili di infiorescenze di marijuana contenuta in barattoli di vetro, 20 piante di canapa indica in essiccazione, nonché materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Per l'uomo è scattato l'obbligo di dimora sull'isola e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.