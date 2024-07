Modica, malore fatale mentre fa il bagno a Maganuco: muore 76enne

Un 76enne modicano, Carmelo Bonomo, è morto questo pomeriggio nel mare di Maganuco, la località balneare modicana, probabilmente colpito da un infarto, appena entrato in acqua per fare il bagno. L'uomo è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia, vicino alla scogliera, e trasportato a riva anche con l'aiuto dei bagnini che sono intervenuti subito. Inutili, però, le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco: per il 76enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze dei bagnanti che si sono prodigati nel tentativo di salvataggio.