Sicurezza e ordine pubblico a Marina di Acate: no ad interventi temporanei

Le problematiche della sicurezza a Marina di Acate continuano ad essere attenzionate dall’Amministrazione Comunale con provvedimenti che intendono far rispettare la tranquillità e la serenità di residenti e villeggianti, ma dividono maggioranza ed opposizione. Il sindaco Gianfranco Fidone ha emesso un’ordinanza per un’ulteriore stretta sulla vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche: “Oltre ai distributori automatici – spiega - neppure market, supermarket e botteghe potranno vendere bevande alcoliche in bottiglia e in lattina dopo le ore 18. La recrudescenza di episodi di violenza e di disturbo della quiete pubblica da parte di soggetti in stato di ebbrezza alcolica impone misure ancora più restrittive”. Il primo cittadino, dopo avere ringraziato il Prefetto, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno intensificato i controlli nel litorale acatese, ricorda l’importanza dei servizi straordinari svolti da Polizia Locale e una Security nel weekend: “Lottiamo, con tutti i mezzi a disposizione dell’amministrazione, per garantire la sicurezza dei cittadini”. Tale servizio iniziato sabato scorso, con due unità, tuttavia, è giudicato insufficiente dai componenti della Lista Caruso. Il gruppo consiliare “Lista Caruso”, qualche giorno fa esprimeva le proprie perplessità: “Ma come si fa a pensare che la proposta di un servizio di "Security" limitato ai fine settimana all'interno della ZTL possa essere una soluzione? La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta e non può essere trattata con interventi parziali e temporanei. Perché non integrare il corpo dei vigili urbani con vigili ausiliari temporanei VAT, che possano supportare le attività di controllo e prevenzione?”