Biden positivo al Covid: "Mi sento bene", pressing Dem per suo ritiro

"Mi sento bene", ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito, dopo essere risultato positivo al Covid. Le immagini sui principali media mostrano Biden all'aeroporto di Las Vegas senza mascherina.

l presidente è stato ripreso mentre sale le scale dell'Air Force One, molto lentamente. La Casa Bianca conferma l'infezione e aggiunge che il presidente rientrerà in Delaware, dove lavorerà in isolamento.

Il suo medico intanto assicura che i sintomi di Joe Biden sono "lievi": la sua temperatura è di meno di 37 gradi, e "il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid".

"Sono il candidato e prevedo di vincere". E' il messaggio che Joe Biden ha recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi.

Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates.

Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori in merito alla sua candidatura. Secondo indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a lasciare la corsa.