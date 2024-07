Vance alla convention Repubblicana: "Ci impegniamo per i lavoratori Usa"

"Basta prenderci cura di Wall Street, è finita, ci impegniamo per i lavoratori":lo ha detto alla convention Gop il senatore DJ Vance, vice di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, accusando Joe Bidendi aver reso l'America "più debole e più povera. "L'importazione di manodopera straniera è finita. Lotteremo per i cittadini americani, per il loro lavoro e per i loro salari".

Alla gente di Middletown, Ohio, e a tutte le comunità dimenticate del Michigan, Wisconsin,Pennsylvania, Ohio e di ogni angolo della nostra nazione... non dimenticherò mai da dove vengo": il senatore DJ Vance, vice di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha chiuso cosi' il suo intervento alla convention Gop, rivolgendosi a quegli stati cruciali del Midwest e della Rust Belt che ritiene di rappresentare e che spera di portare in dote al tycoon.