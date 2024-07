Von der Leyen verso il sì alla guida della Commissione Ue: punta su 380 voti

Von der Leyen verso il sì alla guida della Commissione Ue. La presidente designata punta ad almeno 380 voti. Difesa, Greendeal e competitività i pilastri del discorso che pronuncerà in Aula. Nella Commissione nuove deleghe e meno vice presidenze, Industria e Difesa i posti chiave. Fitto il pole per Pnrr e Bilancio. Attesa per un segnale sul voto di Fdi da Meloni dopo la tensione nell'incontro di ieri con Ecr. Sulla precedente Commissione la scure della Corte Ue: 'Sui vaccini Covid mancata trasparenza'. La replica: 'Siamo stati equilibrati'. La Sinistra chiede il rinvio della seduta di oggi. Nel primo voto del nuovo Europarlamento la conferma del pieno sostegno a Kiev. Lega e M5s votano contro: 'Risoluzione strumentale'. FdI non condanna Orban, il Pd boccia l'uso delle armi in Russia.