Pistola e proiettili sotto il materasso della culla: arrestato a Catania

Teneva nascosta una pistola a tamburo calibro 38 con dentro 5 proiettili sotto il materassino della culla del figlio che sarebbe dovuto nascere tra poco.

Protagonista a Catania un 24enne agli arresti domiciliari, arrestato ora dalla Polizia.

A perquisire la sua abitazione del quartiere San Cristoforo sono stati i 'Falchi' della Squadra Mobile sospettando che all'interno potessero trovarsi nascoste armi e munizioni.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno circondato l'intera zona attorno alla casa per cogliere di sorpresa il 24enne. Le ricerche si sono rivelate complesse ma alla fine l'arma è saltata fuori. A seguito del ritrovamento della pistola detenuta illegalmente il giovane è stato arrestato ed al termine delle formalità di rito d'intesa con il pm di turno è stato condotto in carcere. Il Gip ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.