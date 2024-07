Controlli dell'Anticrimine a Noto, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero

In occasione del periodo estivo, che vede nella nostra provincia una massiccia presenza di turisti, sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio al fine di garantire una maggiore sicurezza sia nelle zone balneari che in città.

In particolare, nei giorni scorsi, detti controlli si sono concentrati nella zona sud della provincia, attenzionando particolarmente le zone balneari di Noto, Marzamemi e di Portopalo di Capo Passero.

Gli agenti dei locali Commissariati, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno identificato, nel complesso, 155 persone e controllato 45 veicoli.

Nel corso dei servizi, sono stati attenzionati anche bar e altri luoghi di ritrovo insistenti nelle zone balneari.