Calcio, Palermo e Venezia si contendono l'attaccante del Nantes Appuah

Il futuro di Stredair Appuah potrebbe essere in Italia. L'esterno d'attacco francese classe 2004 di proprietà del Nantes, secondo quanto riportato da "L'Equipe" sarebbe finito nel mirino di due club italiani: il Venezia e il Palermo. Appuah nelle ultime due stagioni ha totalizzato 9 presenze in Ligue 1, ma a questo punto potrebbe non essercene una terza. I lagunari, infatti, avrebbero offerto circa 1,8 milioni di euro, mentre i rosanero avrebbero manifestato la voglia di ingaggiarlo ma l'importo della sua proposta non è filtrato. La richiesta del Nantes è di circa 3 milioni di euro.

Sullo sfondo anche diversi club inglesi sarebbero interessati al 20enne.