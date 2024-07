Strada Ragusa-San Giacomo, Chiavola (PD) scrive al prefetto: è un percorso di guerra

“Il 2 maggio scorso avevo inviato a palazzo di Città, e in particolare all’assessorato competente, una serie di foto che documentavano lo stato di impercorribilità in cui versa il tratto stradale che collega Ragusa alla frazione di San Giacomo. A distanza di settimane, nulla, purtroppo, è cambiato. Anzi, la situazione è peggiorata sino a fare diventare il tratto in questione davvero pericoloso. Per questo mi sono trovato

costretto, anche perché spinto in proposito da decine di residenti, a segnalare la pesante problematica al prefetto affinché chieda al sindaco, che da quest’orecchio non ci sente, di intervenire con una certa solerzia. Tra l’altro, con queste alte temperature, la presenza delle suddette sterpaglie crea non poche preoccupazioni sul fronte del pericolo incendi”. E’ questo il senso dell’intervento del consigliere del Pd

di Ragusa, Mario Chiavola, il quale evidenzia, ancora una volta, al primo cittadino la necessità di adoperarsi. “Tutto ciò lo riteniamo francamente insopportabile – ancora Chiavola – perché non se ne comprende la ragione. Tra l’altro, in una situazione simile, quindi con sterpaglie che ostacolano la sede stradale, si trovano anche altre arterie stradali di competenza comunale che sorgono in prossimità della cinta urbana.

Se il sindaco ha troppe cose, come riteniamo, a cui pensare e se gli assessori che dovrebbero occuparsi della questione non riuscissero a dare risposta, sarebbe, forse, il caso di decidere di cambiare rotta. Perché i cittadini non sanno spiegarsi il perché di una simile disattenzione. Se addirittura ho dovuto rivolgermi al prefetto, significa davvero che c’è qualcosa che non quadra per il verso giusto. Il Comune di Ragusa saprà dare un riscontro in tempi rapidi a queste sollecitazioni? Speriamo di sì. Per il bene di tutti”.