Il Gruppo della Lega all'Ars si congratula con Germanà nuovo coordinatore in Sicilia

''Le più vive congratulazioni a Nino Germanà per la nomina a coordinatore regionale della Lega in Sicilia. Siamo certi che il partito, con la sua guida, è in buone mani. Il senatore Germanà saprà lavorare al nostro fianco per radicare la Lega nella nostra regione aprendo il partito a nuove adesioni. Continuiamo a lavorare con Matteo Salvini per assicurare un'azione politica di governo seria, che guardi al futuro e che sappia dare risposte concrete alle esigenze della Sicilia e del Paese''. Lo affermano Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana e i parlamentari siciliani Luca Sammartino, Mimmo Turano, Giuseppe Laccoto, Vincenzo Figuccia e Salvo Geraci.