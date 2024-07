Anticrimine della polizia arriva a Rosolini, multe ai trasgressori della strada

Continuano i servizi di controllo del territorio ulteriormente intensificati al fine di garantire una maggiore sicurezza sia in città che nelle zone balneari che nei comuni della provincia.

In particolare, nella serata di ieri, detti controlli si sono concentrati nella zona sud della provincia, attenzionando Rosolini. Proprio a Rosolini nei mesi scorsi c'era stato un duro documento delle opposizioni che hanno definito la città senza adeguati controlli. Soprattutto per quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti nella zona delle case popolari, in quartiere che chiamano 'fossa'. I controlli dell'Anticrimine, fin troppo visibili, non hanno portato agli effetti sperati a centinaia di famiglie per l'uso delle droghe.

Gli agenti del Commissariato di Pachino, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno identificato, nel complesso, 64 persone e controllato 38 veicoli ed elevato alcune sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.