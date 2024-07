Piazza Armerina, torna il 'Barbablù Fest': musica d'autore, teatro e libri

Torna per il quarto anno consecutivo il Barbablù Fest, festival di musica, teatro e narrazioni, con un calendario ricco di proposte culturali d'eccezione che si terranno, come sempre, nel Parco Archeologico di Morgantina (Aidone, Enna), con alcuni appuntamenti anche a Piazza Armerina e Mazzarino.

Il festival andrà in scena dall'1 all'11 agosto, alternando concerti, rappresentazioni teatrali e incontri culturali.Protagonisti la grande musica d'autore con Carmen Consoli, Noa, Danilo Rea eil teatro con Tuccio Musumeci e Giuseppe Dipasquale, Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta, Silvia Ajelli e Gaia Insenga. In programma anche appuntamenti culturali e presentazioni di libri, con Felice Cavallaro e Federico Palmaroli "Osho".

Il festival, prodotto e realizzato da Terzo Millennio Progetti Artistici, nato da un'idea di Pietrangelo Buttafuoco, prende il suo nome dalla Testa di Ade, uno dei pezzi archeologici più importanti riconsegnati alla Sicilia dop oil trafugamento da Morgantina, ribattezzata Barbablù in ragione degli straordinari riccioli blu della barba. La direzione artistica quest'anno è firmata da Alberto Samonà, scrittore e giornalista siciliano.

"Un'edizione - sottolinea - con nomi prestigiosi del teatro e del panorama musicale nazionale e internazionale, arricchita ulteriormente da presentazioni di libri e incontri di sicuro interesse. Ho accolto con entusiasmo la proposta di Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Peria Giaconia e Giuseppe Dipasquale di dirigere il Barbablù 2024, perché credo che sia importante riscoprire, con proposte culturali e artistiche di qualità, i luoghi memorabili della Sicilia, come lo è il magico sito archeologico di Morgantina, che insieme a Villa Romana del Casale ha un nuovo direttore, Carmelo Nicotra. Un'edizione sostenuta e resa possibile grazie all'impegno del presidente della Regione Renato Schifani, a cui va il nostro più sentito ringraziamento".

Si parte giovedì 1 agosto con Giuseppe Dipasquale, che inaugura il Barbablù, portando in scena La Giara di Luigi Pirandello, rappresentata da Tuccio Musumeci, che quest'anno ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.