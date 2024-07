Tabelloni pubblicitari abusivi ad Avola, la sindaca: "La legge si rispetta"

Oggi è iniziata l’operazione di rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi, in conformità ai regolamenti vigenti e al codice della strada, nonché per garantire la sicurezza pubblica. Sono già in funzione i sistemi di videosorveglianza che hanno documentato l’installazione illecita di questi impianti, consentendo di verificare e intervenire tempestivamente. Avola ribadisce con fermezza la propria volontà di contrastare le illegalità e il degrado urbano, promuovendo il rispetto delle leggi, la sicurezza e l’incolumità pubblica. A maggiore ragione oggi, in occasione del XXXII anniversario della strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. “La rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi è un'azione che afferma il rispetto delle leggi e la tutela della sicurezza pubblica e la nostra determinazione nel promuovere un ambiente urbano decoroso e sicuro - le parole del sindaco Rossana Cannata - Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza a sostegno della legalità"