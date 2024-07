Million Day, due milionari in Sicilia: a Modica e a Licata è tempo di festeggiare

Due nuovi milionari in Sicilia - a Modica e a Licata - grazie al gioco “Million Day il milione che vorrei”. Hanno vinto un milione di euro a testa con l'estrazione di giovedì. Nelle due città è iniziata la caccia al milionario, una caccia destinata, però, a risultare vana. La Sicilia si è aggiudicata in un solo giorno 2 milioni di euro in 2 province diverse. Complessivamente sono stati vinti ben 9 milioni di euro in una sola estrazione in tutta Italia con la combinazione 11, 18, 20, 22 e 27 divisi in 6 regioni, Sicilia compresa. Mai nella storia del gioco si erano registrate così tante vincite in una singola estrazione, come rende noto Agipro News.