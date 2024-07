Down informatico mondiale, banche e aeroporti in tilt

Un 'cyber guasto' mondiale con servizi informatici in tilt e banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati 'off line'. Un problema globale quello che si è verificato oggi, che sarebbe però in via di risoluzione. "Siamo a conoscenza di un problema che riguarda i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento da una piattaforma software di parti terze. Prevediamo una soluzione imminente", quanto ha detto, secondo la Bbc, un portavoce di Microsoft.

A finire nel mirino, in particolare, la società CrowdStrike, con un "difetto individuato in un singolo aggiornamento del suo software sui sistemi operativi Windows di Microsoft", ha scritto George Kurtz su X, ceo della società responsabile dell'aggiornamento alla base del crash globale. Gli ingegneri dell'azienda sono quindi intervenuti per risolvere il problema che è stato "individuato e isolato". E' stato poi prodotto un nuovo aggiornamento del programma per superare il 'bug'.

"Potrebbe volerci un po' di tempo per alcuni sistemi che non si ripristinano in modo automatico", ha poi detto Kurtz alla Nbc dopo aver confermato di "sapere qual è il problema" e precisato che "lo abbiamo risolto" escludendo categoricamente l'ipotesi di attacco informatico. "E' nostro compito fare in modo che ogni cliente" torni pienamente operativo, ha aggiunto.