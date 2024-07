Beach Soccer, l'Fc Catania entra nella Final Eight della poule scudetto

Insieme al Farmaè Viareggio, già alle finali al termine della scorsa tappa, anche Lenergy Pisa ha staccato il biglietto per la Final Eight della Poule Scudetto Puntocuore dopo la 7^ giornata andata in scena a Lignano Sabbiadoro. Viareggini e pisani hanno battuto rispettivamente Icierre Lamezia e Happy Car Samb. I lametini rimangono in fondo alla classifica mentre il club marchigiano dovrà lottare fino all'ultima stilla di sudore per rimanere nelle prime sette della classifica. Settimo successo per Viareggio e Pisa, quarto di fila per i bianconeri, terzo per i neroazzurri.

Alla Final Eight anche l'Alsa Lab Napoli che ha battuto la Roma, l'ottava in classifica, in teoria la prima delle escluse.

Esulta anche il Catania FC con gli etnei passati alla fase finale. Sei vittorie e tredici punti in sette partite sono sufficienti per garantirsi la Final Eight.

L'FVG ha lanciato segnali positivi nonostante la sconfitta ed è ad un passo dalla fase finale. Sconfitta indolore per la Domusbet.tv Catania, già qualificata al gran finale per la diciannovesima volta in venti edizioni della Serie A Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti (saltò l'appuntamento solo nel 2005). Città di Milano per la prima volta è riuscito ad avere la meglio sugli etnei prendendosi un punto che vale più per il prestigio che in termini pratici.