Il Taormina film festival si chiude con un omaggio al maestro Tornatore

Il Taormina Film Festival chiude sabato 20 luglio con un omaggio ad un maestro del cinema: Giuseppe Tornatore.

Il regista siciliano accompagnerà al Palazzo dei Congressi Diario di Guttuso, lavoro televisivo del 1982 che già preannuncia la personale cifra stilistica del futuro Premio Oscar. La proiezione sarà seguita da una conversazione moderata da Costanza Quatriglio.

Nel 1982 il regista Premio Oscar Peppuccio Tornatore collaborava già da qualche anno con la sede siciliana della Rai. Questo infatti è uno dei programmi che ha curato come autore e regista: una lunga intervista al celebre pittore siciliano Renato Guttuso. Suddivisa in due puntate, nella prima parte Tornatore alterna all’intervista immagini di Villa Palagonia, luogo molto caro a Guttuso nei suoi ricordi d’infanzia, spezzoni di programmi Rai di fine anni Cinquanta e primi anni Settanta (tra cui un’intervista a Guttuso di Enzo Biagi) e numerose riprese dei suoi quadri. Nella seconda parte, ripercorrendo i luoghi dell’infanzia e adolescenza del Maestro Guttuso – dalla borgata marinara dell’Aspra, vicino Bagheria, al laboratorio dei maestri Ducato, storica famiglia di decoratori di carretti siciliani da cui Guttuso imparò l’arte della pittura, alla Vucciria, che il Maestro riprese in una celebre tela oggi esposta a Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo – Tornatore si concentra molto, in questa seconda puntata, sul poeta bagherese Ignazio Buttitta, grande amico ed estimatore di Renato Guttuso, al quale rivolge parole molto generose. Vengono letti alcuni brani tratti da opere dedicate al grande pittore da Carlo Levi (scrittore e pittore suo coevo) e da Leonardo Sciascia.