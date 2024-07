Inseguimento e arresti per droga a Carini, arrestati 3 presunti spacciatori

I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini, insieme ai colleghi della Compagnia d'Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne palermitano, un 21enne e un 27enne della provincia di Agrigento, tutti già noti alle forze dell'ordine. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio in orario notturno, i militari hanno notato una vettura in transito sulla Strada Statale 113 all'altezza della frazione di Villagrazia di Carini che alla loro vista invertiva frettolosamente la marcia e dalla quale gli occupanti lanciavano un involucro. Dopo un breve inseguimento i Carabinieri sottoponevano a controllo e ad accurata perquisizione il veicolo e i tre occupanti.

L'attività ha consentito di recuperare circa 125 grammi di cocaina, che erano stati lanciati dall'automobile, e oltre 5.000 euro in contanti ritenuti provento illecito. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi tecniche.